Calciomercato, Conte sereno: niente Juventus | Gratis all’Inter

Le ultime news di calciomercato Inter vedono un Antonio Conte tranquillo per un colpo a costo zero. Impossibile che vada alla Juventus.

“Le partite si vincono a centrocampo”. E’ una delle prime regole che si insegnano a Coverciano al corso da allenatori. Per questo Antonio Conte vuole rivoluzionare la linea mediana della prossima stagione per poter dare l’assalto allo scudetto. Dei giocatori attualmente in rosa, soltanto Nicolò Barella sarebbe sicuro del posto da titolare. Accanto a lui il tecnico salentino vorrebbe due pezzi da novanta. Il primo è N’Golo Kante, campione del mondo con la Francia nel 2018, che Conte ha già allenato ai tempi del Chelsea. I ‘Blues’ valutano il suo cartellino almeno 50 milioni di euro e non sono disposti a fare scambi né a cederlo in prestito. Servirà quindi una cessione per finanziare il suo acquisto.

Calciomercato Inter, Vidal strizza l’occhio a Conte e Pirlo

Il secondo è Arturo Vidal. Anche in questo caso, Conte lo conosce bene per aver lavorato con lui ai tempi della Juventus. I nerazzurri sono alla finestra, in attesa che il nazionale cileno si liberi a costo zero dal Barcellona. Il suo agente Felicevich proverà ad ottenere una buonuscita dai blaugrana come fatto per l’altro suo assistito Alexis Sanchez con il Manchester United. Non spaventano, in tal senso, le parole di ieri dello stesso Vidal: “Ho passato quattro anni spettacolari alle Juve, sono cresciuto molto lì. Pirlo era incredibile come giocatore, figuriamoci come allenatore. Se lui o i bianconeri mi chiamano sono contento: ho molto affetto. Conte? E’ una macchina, tatticamente il numero uno. Mi fece adattare al suo gioco“.

La serenità di Conte deriva dal fatto che, con gli arrivi di Arthur e McKennie, la Juventus ha finito gli slot per gli extracomunitari e non può prendere Vidal. C’è solo l’Inter.

