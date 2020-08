Kolarov sempre più vicino: si discute sulla durata del contratto

Kolarov sempre più vicino: si discute sulla durata del contratto

Aleksandar Kolarov è sempre più vicino all’Inter. L’esterno della Roma, prossimo a lasciare la capitale per età, contratto e nuove opportunità, secondo ‘Sky Sport’ sta per diventare un nuovo esterno per Conte. L’affare sembra indirizzarsi verso i 2 milioni di euro da corrispondere alla Roma, con Marotta che preme col giocatore per chiudere con la firma per un anno più opzione per il secondo, mentre il giocatore preferirebbe direttamente un biennale. Sono previsti aggiornamenti già in serata.

