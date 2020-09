Calciomercato Inter, triplo ribaltone in difesa: cambia tutto

Il Corriere dello Sport prevede un clamoroso ribaltone in ottica calciomercato Inter per quanto riguarda la difesa di Conte. Tre giocatori coinvolti.

Apre oggi ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. In questi giorni le priorità dell’Inter sembrano concentrarsi sulle cessioni e sui rinforzi a centrocampo. In realtà Marotta e Ausilio sono al lavoro anche sugli altri reparti. A tal proposito, secondo quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, ci sarebbe stato un repentino e clamoroso cambio di rotto per quanto riguarda la difesa. Fermo restando che Conte continuerà a insistere sul modulo 3-5-2, sarebbero state ribaltate tutte le certezze dell’ultima parte di stagione. In primo luogo Diego Godin: diventato titolare inamovibile, il 34enne uruguaiano sarebbe stato messo sulla lista dei partenti. Non pagare i 5,5 milioni di euro netti del suo stipendio garantirebbe liquidità per altri colpi.

Calciomercato Inter, da Skriniar a Kumbulla: le ultime

Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo della Capitale, sarebbe stato invece tolto dal mercato Milan Skriniar. Il centrale slovacco, che non si è adattato alla difesa a tre, sembrerebbe tra i principali indiziati a lasciare Appiano Gentile per fare cassa. Tanto che, secondo ‘Sky Sport’, degli intermediari sarebbero al lavoro con Leonardo per provare a portarlo al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il terzo colpo di scena riguarderebbe infine Marash Kumbulla. L’Inter pareva aver abbandonato la pista che porta al difensore albanese del Verona e invece la trattativa sarebbe ancora in piedi. Ma c’è di più.

Dal momento che la Lazio si è tirata indietro, i nerazzurri non devono fronteggiare alcuna concorrente per Kumbulla. Quindi non c’è fretta: l’intenzione è quella di inserire qualche giovane come Salcedo, Dimarco o Agoume nell’affare.

