Calciomercato Inter, Eriksen via: 50 milioni o scambio clamoroso

Il nome di Eriksen torna a circolare in ottica calciomercato Inter. Il fantasista danese non trova spazio con Conte: possibile cessione o scambio.

In attesa di iniziare la preparazione la prossima settimana, Antonio Conte prepara la nuova stagione. Possibile che il tecnico salentino ridisegni l’Inter con il 3-4-1-2, già proposto alla ripartenza della stagione scorsa dopo il lockdown dovuto al coronavirus e poi accantonato per il ritorno al 3-5-2. Una buona notizia per Christian Eriksen? Non esattamente. Il trequartista che ha in mente l’ex Ct della Nazionale per la sua squadra ha caratteristiche diverse da quelle del danese. Non un rifinitore, bensì un assaltatore che possa recuperare palla vicino all’area avversaria e sia in grado di fare gol con gli inserimenti. Tradotto: Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Conte cede Eriksen: le ultime

Arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham per 20 milioni di euro, Eriksen doveva essere il top player per far fare il salto di qualità ai nerazzurri. Ma sin da subito si è capito che il danese avrebbe fatto fatica ad integrarsi negli schemi di Conte, il quale ha preferito non cambiare modulo e passare al 4-3-1-2 se non in rarissime occasioni. Per dare l’assalto ai prossimi obiettivi di calciomercato, con il francese Kante in cima alla lista dei desideri, c’è bisogno di fare cassa. Come vi abbiamo raccontato, l’Inter ha provato a fare lo scambio proprio con Eriksen al Chelsea, ma niente da fare. L’obiettivo ora è trovare un acquirenti che sia disposto a pagare 50 milioni di euro per il suo cartellino. Ma attenzione ad un altro possibile scambio.

Non è un mistero che Eriksen abbia estimatori in Premier: il Manchester United, soprattutto, vorrebbe riportarlo in Inghilterra. Sul piatto potrebbe mettere il cartellino di Smalling più un conguaglio in denaro.

