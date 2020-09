Calciomercato, via gratis dall’Inter: nuova avventura in Serie A

Novità a sorpresa in ottica calciomercato Inter in uscita. Possibile addio a costo zero con destinazione Bologna per un fedelissimo di Conte.

Un premio alla sua grande professionalità. L’Inter pare disposta a lasciar partire Andrea Ranocchia a costo zero nonostante un contratto fino al 2021, se questa sarà la volontà del 32enne difensore centrale umbro. Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, il suo agente Tullio Tinti lo avrebbe proposto al Bologna, visto che Mihajlovic è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, sebbene stia valutando profili più giovani. Marotta e Ausilio non si opporrebbero alla partenza e nemmeno Conte, che lo considera un suo fedelissimo, ma che può garantirgli uno scarso minutaggio. Sabatini e Bigon prendono tempo: se non dovessero riuscire ad arrivare agli obiettivi principali, allora virerebbero su Ranocchia. Sempre che prima non si sia accasato in altri club di Serie A interessati a lui come il Genoa e il Parma.

