Calciomercato Inter, Kante più Vidal: il piano di Marotta

In entrata il calciomercato Inter si concentra sui rinforzi per la mediana di Conte. L’AD Marotta lavora al doppio colpo: Kante più Vidal.

Uno non esclude l’altro. E se arrivassero entrambi, Antonio Conte avrebbe completato con Barella il centrocampo dei suoi sogni fatto di muscoli, polmoni e grinta, ma anche qualità. L’Inter continua a lavorare su due tavoli. Il primo e per certi versi più semplice, riguarda Arturo Vidal: il mediano cileno non rientra più nei piani del Barcellona, come gli ha fatto sapere il nuovo tecnico Koeman. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha dato mandato al suo agente Felicevich (lo stesso di Sanchez) di riuscire a liberarlo a costo zero. Dopo l’incontro di domani con Messi, partirà l’assalto ai catalani: l’obiettivo è averlo a disposizione per il 7 settembre all’inizio del ritiro dell’Inter, ma non sarà facile. L’ex Juventus punta anche ad una buonuscita da parte dei blaugrana ed un premio alla firma dai meneghini.

Calciomercato Inter, due strade per arrivare a Kante

Più complicata la trattativa per N’Golo Kante. Conte lo vuole a tutti i costi, proprio come Lukaku un anno fa, ma il Chelsea non intende cederlo in prestito, nemmeno con obbligo di riscatto. Il cartellino del francese viene valutato almeno 50 milioni di euro che l’Inter deve riuscire a raccogliere dalle cessioni. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. A tal fine due sono le vie percorribili: quella più breve porta alla cessione di un big come il centrocampista Brozovic (magari in coppia con il connazionale Perisic al Bayern) oppure il difensore Skriniar per una cifra molto vicina a quella chiesta dai londinesi.

Quella più lunga passa dalle cessioni degli esuberi: dai 20 milioni di euro per Vecino ai 10-15 milioni per i vari Joao Mario, Nainggolan, Dalbert e Gagliardini.

