Inter, Bastoni: “Mai paura per Conte. Grazie Chiellini, mi ispiro a Bonucci”

Le ultime news Inter registrano le dichiarazioni di Bastoni dal ritiro della Nazionale di Mancini. Elogi a Conte e due giocatori della Juventus.

Prima convocazione con la Nazionale maggiore per Alessandro Bastoni. Dal ritiro dell’Italia il difensore centrale nerazzurro, in conferenza stampa, ha parlato così: “Se oggi sono qui, devo ringraziare l’Inter e mister Conte: in pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un 20enne in Serie A in una squadra così importante. Voglio ringraziare Chiellini per le parole di elogio nei miei confronti: è un grande onore sentirsi dire certe cose da un giocatore come lui che è in Nazionale da 15 anni. Sono mancino come lui e l’ho studiato spesso per inserirmi nella difesa a tre di Conte. Anche all’Atalanta giocavo a tre, mentre a Parma sono cresciuto giocando a quattro: mi piacciono entrambi i moduli. Mi ispiro a Bonucci per il modo di impostare da dietro”. Infine una battuta sull’Inter: “Non abbiamo mai avuto paura che Conte andasse via. Siamo un gruppo molto unito e lo abbiamo dimostrato in Europa League. Le chiacchiere le lasciamo fuori dal campo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, non solo Hakimi: altri tre acquisti UFFICIALI

Calciomercato Inter, Perisic decisivo per battere la Juventus