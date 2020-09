Calciomercato Inter, non solo Hakimi | Tre acquisti UFFICIALI

Hakimi dal Real Madrid è stato il primo colpo del calciomercato Inter. Ufficiale: Marotta ha messo a segno altri tre acquisti per la squadra di Conte.

La sessione estiva di calciomercato 2020-21 apre oggi ufficialmente i battenti. L’Inter ne ha approfittato per depositare subito in Lega Calcio il contratto di Achraf Hakimi, esterno destro marocchino con passaporto spagnolo, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro dopo la bella stagione in prestito al Borussia Dortmund. Ma non è tutto. Dal sito della Serie A si apprende che i nerazzurri hanno formalizzato altri tre acquisti, tutti a titolo definitivo. Si tratta del terzino destro greco Georgios Vagiannidis del Panathinaikos, del portiere e connazionale Nikolaos Botis del Paok Salonicco e del trequartista bulgaro Nikola Iliev del Botev Plovdiv. Di questi, solo il primo ha qualche chance di poter convincere Conte a inserirlo nella rosa della prima squadra.

