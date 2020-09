Brozovic-Bayern Monaco, non è finita: Perisic ci prova

Ivan Perisic prova a convincere Brozovic a raggiungerlo al Bayern Monaco. Il tecnico Flick dovrà trovare nuovi elementi per sopperire alle probabilissime assenze di Thiago Alcantara e Tolisso, prossimi all’addio. Il profilo del croato è giudicato idoneo per sostituire uno dei due giocatori e non è escluso che alla lunga possa partire verso la Baviera. L’Inter chiede non meno di 40 milioni di euro.

