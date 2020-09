Calciomercato Inter, triplo assalto a Eriksen | Sorpresa in Serie A

Continuano a circolare diverse voci intorno al nome di Christian Eriksen, centrocampista danese arrivato a gennaio. Tre club pensano all’ex Tottenham

Pochi alti e molti bassi nei primi mesi di Christian Eriksen con indosso la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno puntato forte sul danese a gennaio salvo scontrarsi con le incongruenze tattiche tra l’ex Tottenham e il 3-5-2 di Antonio Conte che mal si sposta con le qualità del ragazzo. Eriksen ha quindi faticato parecchio ad entrare nei meccanismi finendo spesso e malvolentieri in panchina fino a diventare una vera e propria riserva di lusso per il tecnico salentino che nelle Finals di Europa League gli ha preferito Gagliardini a centrocampo con Barella e Brozovic. Alla luce di questa complicata situazione non è da escludere l’addio. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tre squadre su Eriksen: suggestione Milan

Esclusioni eccellenti quelle incassate in questi mesi da Eriksen che hanno messo in dubbio la permanenza a San Siro del numero 24. Stando a quanto sottolineato da ‘mykhel.com’ con il possibile arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro si chiuderebbe ogni spazio per il danese che così facendo dovrebbe trovarsi una nuova sistemazione.

Tre le ipotesi che fa il portale, delle quali una è assolutamente incredibile. In Inghilterra ci potrebbe pensare l’Arsenal, nonostante l’antica rivalità, per sostituire Ozil, mentre in Spagna ci sarebbe il Barcellona spesso accostato al nome di Eriksen. Sullo sfondo ci sarebbe inoltre addirittura il Milan che è reduce da un grande finale di stagione e che potrebbe bussare alla porta interista per il centrocampista ex Spurs per fare il salto di qualità.

