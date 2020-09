Clamoroso Messi: ”Potrebbe restare a Barcellona un altro anno”

Clamoroso Messi: ”Potrebbe restare a Barcellona un altro anno”

Clamoroso Messi: le cose potrebbero cambiare nonostante la rottura che sembrava insanabile. Ai microfoni di ‘Deportes Cuatro’, il padre ha aperto ad una clamorosa decisione: “Un altro anno a Barcellona? È possibile”. Dunque, le cose potrebbero cambiare per il giocatore e per il suo entourage nonostante da più parti siano state riferite dichiarazioni che non lasciavano spazio ad interpretazioni. In scadenza nel 2021, sulle sue tracce c’è anche l’Inter che non ha mai nascosto l’idea di prenderlo se le condizioni avrebbero potuto permetterlo.

