Calciomercato Inter, Conte esulta: doppio colpo | Date e dettagli

Buone notizie in ottica calciomercato Inter in entrata. Marotta ha accontentato Conte: un acquisto è già chiuso, il secondo è ai dettagli.

L’Inter 2020-21 sta iniziando a prendere forma. Dopo il grande colpo Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro messo a segno tempo fa, i nerazzurri hanno bisogno di fare cassa prima di poter dare l’assalto ad altri big. Ma questo non vuol dire che il calciomercato in entrata sia bloccato, anzi. Nelle ultime ore Marotta e Ausilio hanno chiuso un acquisto che verrà ufficializzato all’inizio della prossima settimana. Si tratta di Aleksandar Kolarov: trovato l’accordo con la Roma sulla base di un milione di euro più 500mila di bonus. Il difensore serbo, che a novembre compirà 35 anni, si legherà ai nerazzurri per una stagione, con opzione per la seconda legata alle presenze, con uno stipendio di 3,5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, intreccio di calciomercato: Brozovic più Donnarumma

Calciomercato Inter, prima Kolarov e poi Vidal: le ultime

Impegnato con la Nazionale stasera in Russia e domenica prossima in Serbia contro la Turchia, Kolarov è attesa poi a Milano tra lunedì e martedì per le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto. L’ex Manchester City sarà un jolly per Conte, potendo far rifiatare sia Bastoni nel terzetto difensivo che Young sulla corsia sinistra. E magari garantire qualche gol su punizione, come all’Inter non si vedono da due anni. Vicino, anche se un po’ più complicato, l’acquisto di Arturo Vidal. I nerazzurri sono in attesa che il suo agente Felicevich trovi l’accordo con il Barcellona. I blaugrana – alle prese con le grane Messi e Suarez – sono disposti a lasciarlo partire gratis, ma non a riconoscergli la buonuscita da 2 milioni richiesta. I tempi rischiano di allungarsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfida alla Juve per riportare El Shaarawy in Italia

Conte spera di averlo a disposizione all’inizio del ritiro alla Pinetina del 7 settembre visto che il Cile lo ha dispensato dalla convocazione in Nazionale. L’accordo con Vidal c’è da tempo: biennale a 6 milioni di euro con opzione per il terzo anno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la bomba: Allegri pronto a subentrare a Conte