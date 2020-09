Calciomercato Inter, la bomba: Allegri pronto a subentrare a Conte

Clamorosa indiscrezioni del Corriere della Sera in merito al calciomercato Inter. Allegri pronto a sostituire Conte come alla Juventus.

L’incontro della settimana scorsa tra il tecnico Antonio Conte e i dirigenti dell’Inter alla presenza del presidente Steven Zhang ha portato alla scelta di andare avanti insieme. Ma sarà una pace duratura o una breve tregua? Su questa seconda opzione, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, sarebbe pronto a scommettere Massimiliano Allegri. Svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno, l’allenatore livornese è senza panchina da oltre un anno e aspetta la chiamata giusta. Che spera arrivi da Marotta: con una squadra che Conte valutava ‘da 10 euro’, arrivò subito in finale di Champions. In caso di divorzio tra i nerazzurri e l’ex CT della Nazionale, Allegri sarebbe pronto a subentrare. A costo di rifiutare altre ricche proposte come quella del Paris Saint-Germain.

