Nome nuovo per il dopo Sommer: serviranno 30 milioni di euro

Il piano nerazzurro per coprire i pali è sempre più intricato: cifra importante per l’erede di Sommer, Marotta ci prova

Non è un mistero che in casa Inter tra le priorità del prossimo futuro vi sia la possibilità di incorporare un grande portiere. D’altronde l’età avanza per Yann Sommer, che tra meno di un anno si ritroverà – salvo clamorosi colpi di scena – svincolato a quasi 38 anni.

Uno scenario ben chiaro quello che coinvolge i pali nerazzurri e che vede Marotta attentissimo agli sviluppi che caratterizzeranno il mercato dell’Inter, tra presente e soprattutto futuro. E così da tempo si accavallano nomi di un certo spessore che potrebbero prendere il posto del nazionale svizzero, una delle sorprese più gradite dell’Inter sin dal suo arrivo a Milano due estati fa per nemmeno 7 milioni.

Il nome di Gianluigi Donnarumma è stato a lungo accostato ai colori nerazzurri. Un potenziale tradimento – l’ennesimo – al Milan, con il ritorno del portiere della Nazionale azzurra a Milano sulla sponda interista del Naviglio. Negli ultimi tempi, però, c’è un’altra possibilità che intriga e non poco la dirigenza di Viale della Liberazione.

Ritorno clamoroso: è il sogno dell’Inter

Il presente dell’Inter era e rimane Sommer. Lo svizzero andrà quindi verosimilmente a scadenza tra dodici mesi, lasciando all’Inter il tempo di rimpiazzarlo con calma: oltre a Donnnarumma, c’è un altro italiano cerchiato in rosso sul taccuino di Marotta.

Si tratta di Guglielmo Vicario, reduce da una grande stagione in difesa della porta del Tottenham. Il 28enne di Udine gioca da ormai due stagioni in Premier League è si è attestato, con un talento più che noto agli addetti ai lavori in Serie A, come uno dei portieri più forti e decisivi del calcio europeo. Gli ‘Spurs’, nel luglio 2023, sborsarono 18,5 milioni di euro per strapparlo all’Empoli e alla concorrenza delle big di Serie A.

Oggi Vicario è senza dubbio tra i migliori nel suo ruolo, è stato assolutamente decisivo per la conquista dell’Europa League da parte della squadra di Postecoglou e l’Inter sarebbe intrigata dal dare l’affondo per riportarlo in Italia. Non adesso ma tra un anno.

Vicario all’Inter: cifre e dettagli

A Londra Vicario percepisce uno stipendio da 2,6 milioni di euro a stagione ed è sotto contratto con gli ‘Spurs’ fino al 30 giugno 2028. Una cifra decisamente alla portata delle casse nerazzurre.

L’ingaggio di Sommer è praticamente identico (2,5 annui) per cui da questo punto di vista la dirigenza di Viale della Liberazione non avrebbe troppi problemi a trattare con l’ex Empoli per convincerlo a tornare, da protagonista, in Serie A. Il nodo riguarda il cartellino per il quale il Tottenham difficilmente farà sconti.

Davanti ad una proposta da almeno 30 milioni di euro, nell’estate 2026, Vicario potrebbe però salutare la Premier League e ritrovarsi nuovamente a vivere vicino casa. La Milano nerazzurra non vedrebbe l’ora di festeggiare un colpo di tale livello: solo il tempo dirà se alla fine la suggestione Vicario per il post Sommer prenderà quota.