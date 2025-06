Inter sulla nuova star mondiale: Ausilio lo strappa al Liverpool

L’Inter ha messo gli occhi su una delle nuove star del calcio mondiale: Ausilio è pronto a fare uno sforzo per strapparlo al Liverpool

La priorità dell’Inter sul calciomercato e chiudere diverse operazioni giovani che possano ringiovanire il gruppo, ridurre il monte ingaggi e garantire un grande futuro. Siamo solo a fine giugno, ma l’intreccio è già riuscito molto bene in attacco, dato che la Beneamata ha liberato a parametro zero Correa e Arnautovic per sostituirli con Esposito e Bonny.

Non solo, Cristian Chivu ha dimostrato di saper valorizzare i prodotti del settore giovanile e soprattutto di saper lavorare con i giovani. Per questo, ora potrebbe incidere parecchio anche sulla nuova scelta per il calciomercato nerazzurro. È chiaro che l’Inter abbia mollato la ricerca di una terza punta già affermata a livello internazionale come Rasmus Hojlund, e concentrerà le sue attenzioni su un fantasista che possa essere protagonista nel 3-4-2-1.

Questo modulo è stato già sperimentato negli Stati Uniti durante il Mondiale per club e potrebbe essere riproposto con maggiore continuità durante la prossima stagione. Un nome in particolare potrebbe essere particolarmente adatto a giocare tra le linee e alle spalle dell’unica punta.

L’Inter punta Elliott: affare difficile con il Liverpool

Proprio per queste ragioni, l’Inter ha messo nel mirino un talento di assoluto valore internazionale come Harvey Elliott. L’inglese ha appena vinto l’Europeo Under 21 con l’Inghilterra, giocando una fase finale meravigliosa. Parliamo di un trequartista puro con un mancino fatato, capace di saltare l’uomo, ma soprattutto di fornire assist o tirare dalla distanza.

Nell’ultimo periodo, ha dimostrato di aver migliorato parecchio il suo feeling con il gol e la sensazione è che abbia ancora ampi margini di crescita in futuro. L’Inter cerca proprio questo tipo di calciatore per dare uno sfogo diverso al suo gioco, ma non sarà facile strappare il ragazzo al Liverpool.

I Reds chiedono almeno 30 milioni di euro, ma sono intenzionati a concedergli più spazio nella prossima stagione. Dopo lo score impressionante di 3 gol in 5 partite di Champions League, occhio anche ad altri club che potrebbero tentarlo. L’Inter non ha ancora mosso passi ufficiali, ma potrebbe trattarsi davvero dell’investimento migliore per il presente e il futuro del club e un piede mancino di primissimo ordine che i nerazzurri non hanno da anni in quella zona di campo.