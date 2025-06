Il Como guarda in casa Inter, Fabregas senza freni: altro colpo in arrivo

Como scatenato sul mercato. Il prossimo acquisto potrebbe arrivare dall’Inter ma c’è un altro club in vantaggio

Quando Cesc Fabregas ha deciso di rifiutare la proposta dell’Inter in cerca di un sostituto di Simone Inzaghi, lo ha fatto principalmente per un motivo. L’allenatore catalano sapeva che, per la sua seconda stagione da allenatore del Como in Serie A, la società gli avrebbe messo a disposizione una squadra competitiva e potenzialmente in grado di lottare per la qualificazione.

Ed è quello che sta succedendo. Nonostante il potere di acquisto potenzialmente illimitato della proprietà, il progetto tecnico del Como va avanti con investimenti mirati e funzionali a creare valore nel lungo periodo. Se poi capita anche l’occasione di poter acquistare un attaccante come Alvaro Morata ben venga per dare esperienza e solidità a un organico molto giovane che ha nel talento croato Baturina (già acquistato dalla Dinamo Zagabria) e nell’attaccante Jesus Rodriguez (in arrivo dal Betis per 20 milioni più bonus), due dei calciatori da tenere d’occhio nel prossimo campionato. E non è finita …

Como, il prossimo acquisto arriva dall’Inter ? Duello con la Fiorentina

Oltre a Morata, il Como proverà a concludere nei prossimi giorni anche l’acquisto di Malick Thiaw dal Milan. Con i rossoneri l’accordo è totale per circa 40 milioni. Resta da convincere solo il difensore tedesco, al quale è stato proposto un ingaggio di 4 milioni annui. Como che sta trattando anche per l’esterno tedesco Nicolas Kuhn dal Celtic Glasgow e per il difensore centrale svedese Carl Starfelt del Celta Vigo, club dal quale a gennaio è arrivato l’attaccante greco Douvikas.

A proposito di rinforzi per il reparto offensivo, c’è anche il Como tra i club interessati a Sebastiano Esposito. Con un solo anno di contratto con l’Inter, la cessione dell’attaccante, rientrato dal prestito dall’Empoli, è certa al termine del Mondiale per Club. Destino opposto a quello del fratello, Francesco Pio, che ha firmato fino al 2030 e che rimarrà in nerazzurro senza il prospettato prestito a un club di Serie A.

Per la cessione a titolo definitivo di Sebastiano Esposito, l’Inter chiede tra i 7 e i 10 milioni, una cifra ampiamente alla portata del Como che deve guardarsi dalla concorrenza della Fiorentina. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti frequenti tra l’Inter e i viola per sbloccare l’affare reso prioritario per la cessione di Lucas Beltran per il quale è stata rifiutata una proposta di prestito dal River Plate.

Esposito è ritenuto un profilo adatto ai suoi schemi da Fabregas che ha necessità di un attaccante poliedrico in grado di giocare da seconda punta e anche da trequartista. Salutato Ikoné, tornato alla Fiorentina per fine prestito, a far spazio a Morata e chissà allo stesso Esposito potrebbe essere Patrick Cutrone. Per l’ex Milan è concreto l’interessamento del Sassuolo che ha bisogno di una nuova punta anche con l’eventuale permanenza di Pinamonti, tornato dal prestito dal Genoa.