È la vigilia di Inter-Fluminense: il focus sul Tricolor, pregi e difetti

I nerazzurri si preparano agli ottavi del Mondiale per Club: giocheranno contro una rivale esperta e dal gioco poco “brasiliano”

Fino a un anno fa il Fluminense era caratterizzato da un gioco libero e spettacolare. Ora invece la squadra è più compatta e difensiva. Il nuovo allenatore Renato Portaluppi ha voluto puntare tutto sull’organizzazione tattica e sull’esperienza. Nel gruppo ci sono tanti “vecchietti”, ma di grande qualità e abituati a vincere. Il club è reduce dalla vittoria della Copa Libertadores 2023 e della Recopa Sudamericana 2024, e ora vuole far bella figura nel Mondiale per Club.

Il professor Portaluppi, come anticipato, bada soprattutto alla solidità difensiva. E, in effetti, il Fluminense ha mostrato grande compattezza, soprattutto nel pareggio contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi. Inoltre, la squadra mostra di essere parecchio adattabile: il gioco cambia in base all’avversario. I giocatori sanno come si fa… A guidare la difesa c’è il quarantenne Thiago Silva. Un campione che riesce a sopperire con l’intelligenza tattica, l’entusiasmo e il carisma l’inevitabile calo fisico. In attacco, un altro giocatore maturo come German Cano può sempre inventarsi la giocata e risolvere da solo la partita.

I punti deboli del club brasiliano sono noti. I fan del Tricolor criticano Portaluppi accusandolo di essere troppo prevedibile negli schemi e di aver frenato l’estro dei giocatori più tecnici. E, in effetti, spesso il Fluminense fatica a creare occasioni da goal. E se va in svantaggio, recupera con molto sforzo. Si può segnalare anche poca forza sulle fasce. Le squadre che sviluppano un gioco veloce sulle corsie laterali riescono spesso a far male ai brasiliani.

Vecchietti ma forti: le qualità del Fluminense

Per la partita contro l’Inter non dovrebbero esserci assenti. In porta ci sarà Fabio Deivson Lopes Maciel, quarantaquattro anni: una leggenda del calcio brasiliano e un estremo difensore ancora molto agile. Anche Silva dovrebbe giocare dal 1′, essendo stato tenuto a riposo nell’ultima gara. La difesa dovrebbe essere completata da Xabier e Rene sulle fasce e Freytes accanto all’ex Milan. Nel centrocampo a tre, l’unico certo è Nonato.

In attacco dovrebbero giocare Arias, Canobbio e poi uno fra Everaldo e Cano. Jhon Arias, classe 1997, è un attaccante laterale molto tecnico e rapidissimo. Potrebbe mettere in difficoltà Dimarco con i suoi dribbling.

Stum Everaldo è un centravanti di peso, forte di testa e bravo a far salire la squadra. Canobbio gioca sulla sinistra, e pure lui è abbastanza bravo. Cano è uno che segna spesso. Ha giocato 101 partite con il Fluminense, e messo in rete 43 tiri.

Le probabili formazioni

Inter–Fluminense si gioca lunedì 30 giugno 2025 alle ore 21:00 (ore italiane) al Bank of America Stadium di Charlotte. Chivu dovrebbe partire con un 3-5-2. Sommer in porta. Di nuovo Darmian braccetto destro, Bastoni a sinistra e Acerbi al centro. Sulla fascia destra dovrebbe partire Dumfries (anche se Chivu potrebbe provare a lanciare il brasiliano Luis Henrique dal 1′). A sinistra ci sarà Dimarco (con la possibilità di ingresso di Carlos Augusto, pure lui brasiliano). A centrocampo Asllani sarà supportato da Barella e Mkhitaryan. In attacco ci si aspetta la coppia Lautaro-Sebastiano Esposito.

Non ci saranno Pavard, Calhanoglu, Bisseck e Zielinski (tutti rientrati in Italia per infortunio). Frattesi e Thuram dovrebbero farcela a presentarsi almeno in panchina. Pio Esposito si è fermato sabato per un fastidio muscolare. Ma potrebbe andare in panchina.

In caso di partita chiusa, Chivu potrebbe ritentare a gara in corsa la mossa dei due trequartisti. Il Fluminense dovrebbe schierare un 4-3-3 con Fabio in porta, Xabier, Silva, Freytes e Rene in difesa, Nonata, Martinelli ed Hercules a centrocampo, Cano, Aria e Canobbio in attacco. Ma occhio al cambio modulo e al possibile 4-2-3-1 con Ganso trequartista.

Contro il Borussia Dortmound nella prima partita della fase a gironi del Mondiale per Club la formazione brasiliana ha giocato una partita difensiva (è finita 0-0), ma non ha rinunciato al contrattacco. Gli attaccanti Jhon Arias e Agustin Canobbio hanno fatto benino. E nel secondo tempo, Everaldo ha sprecato un’ottima occasione. Il migliore in campo è stato Thiago Silva. Tradotto: bisogna star attenti alle ripartenze da parte del Fluminense.