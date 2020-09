Lukaku: “Il lavoro extra dopo l’allenamento aiuta nel lungo periodo”

Inter, l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku è in ritiro con la sua Nazionale in vista delle sfide con Danimarca e Islanda. Il giocatore come sempre non si risparmia e posta un video sui suoi allenamenti extra

INTER LUKAKU INSTAGRAM/ L’attaccante dell‘Inter Romelu Lukaku, è stato croce e delizia per i tifosi nerazzurri nella stagione appena conclusa. I numeri parlano a suo favore, 34 gol tra campionato e coppe ma anche tanti errori, che alla fine hanno pesato nell’economia della squadra e purtroppo è su questo che i suoi detrattori puntano il dito. L’esempio più lampante è uscito in maniera perfetta nella finale con il Siviglia: prima si è procurato e ha trasformato il rigore del vantaggio, nella ripresa ha sbagliato davanti al portiere il gol che poteva cambiare la partita e infine è stato autore del tocco che ha regalato la vittoria alla squadra spagnola. In questo momento, l’attaccante è in ritiro con la sua Nazionale in vista delle sfide del suo Belgio in Uefa Nations League sabato 5 settembre in trasferta con la Danimarca e martedì 8 settembre in casa contro l’Islanda.

Come al solito il calciatore belga non si risparmia e in un video postato su Instagram, lo si vede impegnato in un allenamento extra con una sessione di tiri in porta. Queste le parole che accompagnano il video, che sono le stesse che diceva sempre Thierry Henry: “Il lavoro extra dopo l’allenamento aiuta nel lungo periodo”.