Calciomercato Inter e Milan, Cellino svela i retroscena su Tonali

Tonali è stato al centro dei rumors di calciomercato Mila e di calciomercato Inter. Il presidente Cellino svela i retroscena sul mediano del Brescia.

Corteggiato a lungo dall’Inter, Sandro Tonali a breve sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista del Brescia e della Nazionale di Mancini potrà quindi coronare il sogno da bambino di vestire la maglia della squadra per cui faceva il tifo. Nei giorni scorsi il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio aveva parlato così della trattativa: “Per noi Tonali non era una priorità e non eravamo in grado di fare quel tipo di spesa per prenderlo. Quello di quest’anno è un mercato difficile: bisogna prima vendere e non è facile. L’Inter non può permettersi di fare investimenti così onerosi”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, patto di ferro tra Conte e Zhang: “Marotta e Ausilio fregati”

Calciomercato Inter, le verità di Cellino su Tonali

Diversa la versione data dal presidente delle ‘Rondinelle’ Massimo Cellino: “L’Inter aveva l’accordo con Tonali, ma quando il ragazzo ha saputo del forte interesse del Milan, non ha voluto saperne più – ha dichiarato ai microfoni di ‘Telelombardia’ – So che Marotta ci teneva a prenderlo e che Conte lo apprezzava molto: forse non c’era disponibilità economica, ma non c’è da vergognarsi. Tutto questo tempo perso ha cambiato le cose: con Maldini ho un ottimo rapporto e abbiamo trovato una soluzione. A gennaio rifiutai una proposta del Barcellona, mentre adesso avevo un’offerta del Manchester United di 10 milioni superiore a quella dei rossoneri, ma il giocatore aveva già scelto”. Ma c’è anche un’altra verità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte esulta: doppio colpo chiuso

Conte vedeva in Tonali un’altra scommessa come Sensi e Barella. Ma per provare a vincere subito, vuole un altro tipo di giocatore, che risponde al nome di Kante. Senza cessioni resterà un sogno, ma l’Inter ci prova.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfida alla Juve per riportare El Shaarawy in Italia