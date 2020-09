Inter, Conte ‘frega’ Marotta e Ausilio: “Kante arriverà sicuramente”

Le ultime Inter news registrano dichiarazioni clamorose circa un patto di ferro tra Conte e Zhang che porterà all’acquisto di Kante dal Chelsea.

Nelle dichiarazioni pubbliche l’Inter prova a gettare acqua sul fuoco, annunciando che non ci saranno altri grandi colpi se prima non ci saranno cessioni importanti. Ma secondo il giornalista sportivo Furio Focolari si tratta soltanto di dichiarazioni di facciata, perché “Kante arriverà sicuramente e se resta anche Eriksen è uno squadrone – ha detto in diretta a ‘Radio Radio’ – So di un patto di ferro tra Antonio Conte ed il presidente Zhang, i quali hanno un ottimo rapporto personale: perciò sono rimasti ‘fregati’ Marotta e Ausilio. Non è un mistero che l’acquisto di Kolarov dalla Roma sia una richiesta del tecnico salentino. Non capisco chi lo critica per l’età: bisogna guardare al presente e non solo al futuro. Considerate le cinque sostituzioni, il serbo può essere un giocatore molto prezioso”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte esulta: doppio colpo chiuso

Inter, intreccio di calciomercato: Brozovic più Donnarumma