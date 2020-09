Kumbulla torna di moda: le ultimissime sul difensore centrale

Kumbulla torna di moda: le ultimissime sul difensore centrale

L’Inter non molla Kumbulla, difensore centrale del Verona che tanto bene ha fatto in questa stagione con gli scaligeri. Secondo La ‘Gazzetta dello Sport’, nemmeno la Lazio avrebbe intenzione di lasciarlo andare ma entrambe non intendono pagare i 30 milioni chiesti dal club di Setti. I nerazzurri hanno proposto 2-3 pedine di scambio per abbassare la cifra, stessa cosa la Lazio che offre 16 milioni più Andrè Anderson. Al momento, la situazione rimane in stand-by.

