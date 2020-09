Calciomercato, annuncio bomba: “Non rinnovo più”. Inter alla finestra

Dichiarazioni importanti che si ripercuotono sul calciomercato Inter. Acerbi sbotta e minaccia di non rinnovare il suo contratto con la Lazio.

“Ho letto cose non vere sui giornali: sia su quanto mi ha offerto la Lazio che sulle cifre. Credo di aver portato il giusto rispetto alla società ed è il minimo che se ne parli nelle sede opportune. Se è questo l’atteggiamento che hanno, forse magari il rinnovo non è più nella mia testa”. Lo sfogo di ieri di Francesco Acerbi dal ritiro della Nazionale continua a far discutere e ovviamente si è già trasformato in un caso. La frattura fra il difensore centrale ed il club capitolino sembra difficile da sanare e ad approfittarne potrebbe essere l’Inter che già in passato valutò il suo acquisto. Ad agevolare l’affare sarebbe l’agente dell’ex Sassuolo e Milan, Federico Pastorello, che è lo stesso di Antonio Conte (grande estimatore del 32enne lombardo) e che ha ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra. CLICCA QUI per le altre notizie sui nerazzurri. In caso di cessione di Skriniar, si potrebbe puntare forte su Acerbi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, giallo Lautaro: blitz e cessione o rinnovo?

Calciomercato, ‘tradimento’ Inter: via gratis per il Milan