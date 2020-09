Calciomercato Inter, giallo Lautaro Martinez: le ultime sul futuro

Lautaro Martinez è tornato al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Conte deve restare, ma il Barcellona torna alla carica: rinnovo o cessione.

Ci risiamo. Oggi Lautaro Martinez è atteso, insieme ai compagni che non sono impegnati con le Nazionali, ad Appiano Gentile per il raduno e l’effettuazione dei tamponi anti Covid-19 prima del ritiro che parte domani. L’attaccante argentino dell’Inter è di nuovo protagonista di voci legate al suo futuro, con informazioni diametralmente opposte. Secondo quanto si legge su ‘Tuttosport’ oggi in edicola, il numero 10 nerazzurro non è più un obiettivo del Barcellona. Le richieste economiche del club meneghino sarebbero state ritenute eccessive dai blaugrana, che avrebbero mollato la presa sul ‘Toro’ per virare su Memphis Depay del Lione, che può arrivare per 25 milioni con Umtiti nell’affare. Ma c’è anche un’altra campana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘tradimento’ Inter: via gratis per il Milan

Calciomercato Inter, da 65 a 150 milioni: le cifre dell’affare Lautaro

L’Inter starebbe aspettando la chiusura di questa sessione di calciomercato fissata al prossimo 5 ottobre per sedersi al tavolo con Lautaro Martinez e trattare il rinnovo, cercando di togliere la clausola rescissoria o di portarla da 111 a 150 milioni di euro. Ci sarà un ricco ritocco dell’ingaggio: dagli attuali 2,5 milioni di euro bonus inclusi a 5 milioni più bonus. Cifra comunque più bassa rispetto ai 10 milioni che era pronto a mettere sul piatto il Barcellona. Stando al quotidiano catalano ‘Sport’, però, i catalani sarebbero ancora in corsa. I suoi agenti sarebbero attesi a Milano: un blitz per provare a trattare la sua cessione in Spagna. Per Koeman è ancora il primo obiettivo, con Depay seconda scelta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso Brozovic: scambio in Serie A

L’offerta blaugrana è di 65 milioni di euro più un giocatore, mentre il gruppo Suning ne chiede almeno 85 per poter dare l’assalto agli obiettivi di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, capitolo Nainggolan: la situazione