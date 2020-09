Vidal vicinissimo: nuovo colloquio per sbloccare l’operazione

Vidal vicinissimo: nuovo colloquio per sbloccare l’operazione

L’arrivo di Vidal sembra davvero vicino. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, l’agente Felicevich ha in programma un nuovo colloquio per sbloccare l’operazione. Il cileno spinge per la buonuscita e andare via a costo zero, mentre Bartomeu non ha intenzione di accontentarlo e chiede soldi all’Inter. L’incontro potrebbe sistemare definitivamente le cose sbloccando così l’operazione; in questo modo, il cileno sarà a Milano nelle prossime ore per la gioia di Conte.

