Calciomercato Inter, è il giorno di Vidal. Svolta Nainggolan

Il calciomercato Inter entra nel vivo. Dopo Kolarov, oggi può essere il giorno di Vidal che il Barcellona libera per Conte. Poi tocca a Nainggolan.

Ore caldissime per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Ieri a Milano è sbarcato Aleksandar Kolarov, che ha svolto la prima parte delle visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva. Oggi il difensore serbo proveniente dalla Roma completerà l’iter prima di firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per un anno con opzione per il secondo e potrebbe svolgere il primo allenamento agli ordini di Conte alla Pinetina. Ma oggi è anche e soprattutto il giorno di Arturo Vidal. Il suo agente Felicevich è in missione in Catalogna per ottenere lo svincolo a costo zero dal Barcellona e non solo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato, Vidal si sacrifica per l’Inter. Conte giudica Nainggolan

Stando a quanto riportato dall’emittente spagnola ‘Onda Cero’, sempre oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento di Vidal dal Barcellona all’Inter. Per sveltire il suo arrivo a Milano, peraltro, il centrocampista cileno sembrerebbe disposto a rinunciare tanto alla buonuscita quanto ai bonus maturati la scorsa stagione che i blaugrana non gli hanno ancora pagato. Il ‘Guerriero’ vuole raggiungere subito Conte e iniziare la preparazione con i nuovi compagni, firmando un contratto di due stagioni a 6 milioni di euro, con opzione per un altro anno. Il suo acquisto dovrebbe portare alla cessione di Radja Nainggolan, ma la partenza del belga non è più così scontata.

Tornato dal prestito al Cagliari, il ‘Ninja’ si sta allenando bene ad Appiano Gentile e da oggi sarà agli ordini di Conte. L’obiettivo è convincerlo a dargli una chance: se non arriverà un’offerta di acquisto a titolo definitivo o di prestito con obbligo di riscatto, Nainggolan resterà all’Inter.

