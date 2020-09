Calciomercato Inter, doppio addio in Premier | Arriva il tesoretto

Occhio anche agli esuberi in casa Inter. I nerazzurri vorrebbero provare a monetizzare le cessioni di calciatori come Dalbert e Vecino. Le cifre

Non solo acquisti per la dirigenza dell’Inter che sta lavorando duro in sede di mercato per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte senza però trascurare le eventuali uscite. Non mancano infatti i calciatori in lista di sbarco tra elementi ai margini del progetto tecnico ed altri di rientro dai prestiti. Se Nainggolan fa caso a parte, lo stesso non si può dire di Dalbert, tornato dall’avventura alla Fiorentina e senza possibilità di restare alla corte di Conte. L’Inter vorrebbe accumulare un vero e proprio tesoretto sfruttando proprio le cessioni dei calciatori con la valigia pronta. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppia cessione e maxi tesoretto: Dalbert e Vecino in uscita

L’Inter è dunque molto focalizzata anche sugli addii. Alcuni intermediari sono infatti già al lavoro per portare in Premier League lo stesso Dalbert insieme ad uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini, due centrocampisti in attesa di capire il proprio destini.

Tra i club interessati agli interisti in esubero ci sono West Ham e Newcastle, acquirenti che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. L’Inter spera infatti di ricavare 32/33 milioni da una cessione di coppia.

