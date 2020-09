Calciomercato Inter, assalto a Nainggolan | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Radja Nainggolan. Il belga tra permanenza e cessione a titolo definitivo

Nainggolan vuole convincere Antonio Conte a puntare anche su di lui. Al di là delle dichiarazioni di facciata, l’Inter è però più che propensa a cederlo, anche se stavolta solo a titolo definitivo. Più che il Cagliari, che lo rivorrebbe in prestito, in soccorso dei nerazzurri potrebbe arrivare un club saudita. Per la precisione l’Al-Nassr, lo stesso che sta provando a ‘scippare’ Gomez all’Atalanta. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ fa sul serio anche per il centrocampista belga, che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Marotta e Ausilio sperano che l’Al-Nassr presenti una proposta concreta, ma in ogni caso la decisione finale spetterebbe al classe ’88, al momento poco allettato dall’idea di lasciare l’Italia e il campionato di Serie A. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

