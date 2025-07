Vlahovic-Inter, nuovo segnale decisivo: sponsor speciale per chiudere

Il caso relativo Dusan Vlahovic continua ad animare il calciomercato della Juventus e diverse big internazionali: occhio anche all’Inter

Negli ultimi anni, Dusan Vlahovic è stato presentato come uno dei migliori bomber sulla scena internazionale, un calciatore destinato a trascinare la Juventus in zona gol per almeno un decennio. Almeno, questa era la convinzione della Vecchia Signora che per strapparlo alla Fiorentina ha investito più di 70 milioni di euro e ha garantito al ragazzo un ingaggio faraonico.

La parabola del serbo a Torino, però, è andata sempre più a scendere fino a calare a picco nel corso dell’ultima stagione. Sicuramente il bomber ha risentito dei cambi in panchina, dell’addio di Massimiliano Allegri e di un Thiago Motta che gli ha dato compiti e ruoli di certo poco adatti al suo stile di gioco.

Sta di fatto che neanche l’arrivo di Igor Tudor, che già da prima era un suo grande estimatore, è riuscito a risollevare le cose. Anzi, con il croato ha anche perso il posto da titolare in favore di Randal Kolo Muani, mentre impazzavano rumors e problemi relativi il rinnovo di contratto.

Oggi l’accordo per il centravanti ha visto salire il compenso annuo di Vlahovic a 12 milioni di euro a stagione – bonus compresi. La Juventus è determinata a puntare su altri calciatori e la situazione è sempre più intricata un vero e proprio muro contro muro.

Vlahovic e il lungo addio alla Juve: l’Inter ha uno sponsor speciale

La volontà dei torinesi è rescindere il contratto del calciatore con un anno d’anticipo. Il prezzo è calato a picco, tanto che qualsiasi big oggi può acquistarlo per soli 25-30 milioni di euro, ma la Juve si accontenterebbe anche di non pagare un ingaggio così importante, e che di fatto sta bloccando altri colpi in entrata.

Il serbo, però, non ci sta e ha chiesto 10 milioni di buonuscita, quasi una provocazione da parte di chi si sente scaricato. Oggi di grandi offerte per Vlahovic non ce ne sono, in attesa delle prossime evoluzioni. Alla finestra c’è il Milan, dove ritroverebbe anche Massimiliano Allegri, ma occhio all’Inter.

I nerazzurri attualmente hanno un attacco composto da Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny – con Taremi in uscita. Vorrebbero aggiungere un trequartista, ma con un’occasione così ghiotta come quella di Vlahovic, è lecito pensarci. E, se Marotta e Ausilio decidessero di affondare il colpo, ci sarebbe anche uno sponsor speciale per l’affare.

Si tratta di Kolarov, oggi secondo allenatore alle spalle di Chivu. L’ex difensore dell’Inter è connazionale di Dusan e ha giocato con lui in Nazionale: conosce bene il suo stile di gioco e le sue qualità, per cui potrebbe spingere il bomber a questa scelta, stimolando la sua voglia di riscatto.