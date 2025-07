Inter, svolta tattica per Barella: grande idea di Chivu

Nicolò Barella sarà l’epicentro tattico dell’Inter anche per la prossima stagione: con Chivu, però, cambierà qualcosa sotto il profilo tattico

È tempo di vacanze, di ricaricare le pile e mettere nel sacco nuove motivazioni per affrontare al meglio la stagione. L’Inter proverà a mettere in campo tutto ciò che ha per riscattarsi dopo un finale veramente amaro, e sicuramente ripartirà da alcuni elementi cardine del gruppo.

Nicolò Barella è un uomo fondamentale per il gioco dell’Inter. Nonostante qualche partita sbagliata di troppo nel finale di stagione, e un calo fisico e mentale piuttosto evidente, la mezzala italiana è sempre riuscita a garantire qualità nell’impostazione della manovra e nel giro palla, trasformandosi di anno in anno in un facilitatore di gioco.

Spesso con Simone Inzaghi l’abbiamo visto svariare dalla difesa in su per impostare l’azione, abbassarsi al posto di uno dei centrali e da lì non dare riferimenti in pressing, soprattutto contro marcature uomo contro uomo. Barella ne ha guadagnato in impostazione, ma ha perso in gol e assist, ancor di più negli ultimi mesi. Ora con Cristian Chivu le cose potrebbero cambiare.

Chivu cambia qualcosa per Barella: novità tattica nell’Inter

Che si tratti di 3-5-2 o di 3-4-2-1, qualcosa di importante potrebbe ancora cambiare nell’Inter. Da quanto abbiamo visto in America per il Mondiale per club, Chivu non sembra orientato ad abbassare in maniera così importante i centrocampisti per impostare l’azione, ma preferisce un gioco più posizionale e in cui devono smarcarsi sulla linea dei centrocampisti e oltre.

Insomma, potremmo vedere Barella sempre meno basso e sempre più a ridosso della trequarti, anche in fase di rifinitura. Per questo, si può puntare una fiches sul fatto che il centrocampista sardo torni a segnare un po’ di più dalla prossima stagione, sicuramente più di quando non sia successo con Inzaghi.

Con il 3-5-2 lavorerà molto sulla catena di destra e potrebbe crossare molto, oltre ad andare per vie centrali. Ci aspettiamo, però, di vederlo anche mediano basso a due e lì dovrà mettere in mostra la sua capacità di portare passaggi e conduzioni progressive fino ai trequartisti – in attesa di nuovi arrivi dal calciomercato. Inizia una nuova era, anche per Barella.