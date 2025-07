Inter su un obiettivo Juve: ma prima deve cedere questo calciatore

Il club nerazzurro valuta le opportunità derivanti dal mercato: il profilo scelto può arrivare solo con la partenza del big

Tornata letteralmente con le ossa rotte dal Mondiale per Club – non è stata solo l’eliminazione patita dal Fluminense a lasciare il segno, quanto la polemica Lautaro-Calhanoglu, per non parlare del caso Pavard – l’Inter sta tentando di rimettere insieme i cocci dopo l’amaro finale della scorsa stagione e la deludente avventura nella kermesse della FIFA.

Se sul fronte relativo al futuro del centrocampista turco, tutto sembra fermo alla situazione di due settimane fa, la dirigenza ha intanto incassato con piacere la ‘pace’ fatta tra il Capitano e Marcus Thuram dopo il galetto ‘like’ – invero rimosso a tempo di record dal francese – dopo la replica dell’ex rossonero al bomber argentino.

Nel frattempo, accolto con il dovuto entusiasmo il francese Bonny proveniente dal Parma, Marotta e soci riflettono anche sulla possibilità di rivoluzionare la rosa in una delle posizioni chiave dello schieramento: parliamo della corsia di destra, quella battuta con eccellenti risultati da un certo Denzel Dumfries nelle ultime stagioni.

La presenza di una clausola rescissoria di 25 milioni appiccicata al rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 che l’olandese ha firmato con l’Inter nello scorso novembre preoccupa non poco l’ambiente meneghino. Anche se dietro la possibile partenza dell’ex PSV potrebbe celarsi un’inaspettata pista di mercato.

Dumfries addio: Inter a capofitto sull’obiettivo bianconero

Insistenti indiscrezioni provenienti da Firenze riferiscono di enormi difficoltà del club gigliato nel convincere il brasiliano Dodò a rinnovare il suo accordo con la Viola, in scadenza a giugno 2027 ma resosi in qualche modo necessario dalle tante offerte che il sudamericano avrebbe ricevuto negli ultimi mesi.

Già entrato da tempo in ottica Juve, l’ex Shakhtar Donetsk potrebbe essere un’ottima alternativa a Dumfries se il nazionale oranje dovesse salutare la truppa nerazzurra a causa di un’allettante nuova esperienza presumibilmente in Premier League.

“Tutti gli acquisti dalla Fiorentina alla Juve non hanno prodotto i risultati sperati. Dodò sta trattando da tempo il suo rinnovo con la Fiorentina col contratto ancora fermo sul suo milione e mezzo che non è mai stato rivisto verso l’alto dal suo arrivo. Penso che la Juve possa essere una piazza ma va tenuta d’occhio anche l’Inter.

Se qualche società dovesse esercitare la clausola di Dumfries allora Dodò potrebbe rappresentare una buonissima alternativa”, ha dichiarato Eugenio Ascari, agente ed intermediario di mercato, ai microfoni di ‘Ti Amo Calciomercato‘, la trasmissione in onda sul canale YouTube di ‘Calciomercato.it’.