Calciomercato Inter, è la vittoria di Conte | Marotta sconfitto

Ormai ci siamo. Arturo Vidal sembra in procinto di lasciare definitivamente il Barcellona per accasarsi finalmente all’Inter di Antonio Conte

Dopo tante richieste Antonio Conte sta per essere accontentato. È infatti in procinto di arrivare il rinforzo per la mediana del tecnico salentino che da diverso tempo ormai chiede un calciatore di forza ed esperienza con identikit preciso di Arturo Vidal. La fumata bianca è arrivata nella notte e il mediano cileno si legherà ai nerazzurri per due anni con un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Un grande colpo per l’Inter che andrà così a puntellare a costo zero il reparto per provare a ridurre il gap con la Juventus. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ecco Vidal: il simbolo della vittoria di Conte

Dopo diversi giorni di trattative Arturo Vidal si è dunque liberato dal Barcellona e ora è pronto a volare a Milano per sottoscrivere un contratto con l’Inter del mentore Conte. Si tratta di un affare quindi a costo zero che rappresenta l’emblema del successo del tecnico salentino su Marotta che non voleva riavere a che fare col cileno.

Un acquisto quello di Vidal che oltre a dare esperienza e forza al centrocampo rappresenta in tutto e per tutto il potere acquisito da Conte a discapito dei dirigenti.

