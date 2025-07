Addio Thuram, maxi offerta dalla Premier: ci provano da 3 anni

Marcus Thuram ha un futuro ancora da scrivere e potrebbe presto portarlo lontano dall’Inter: occhio all’offerta super dalla Premier

Negli ultimi giorni, è scoppiato un vero e proprio putiferio dopo lo sfogo di Lautaro Martinez, la risposta social di Hakan Calhanoglu e il conseguente like di Marcus Thuram, che è parso schierarsi fin da subito dalla parte del turco. Si è parlato di fazioni, divisioni e possibili addii pesanti, anche se nel frattempo è arrivato un primo chiarimento in America con tutta la squadra al seguito e davanti a Cristian Chivu e si parla di contatti diretti tra Thuram e Lautaro anche negli ultimi giorni.

Non è affatto detto che all’inizio della prossima stagione non vedere ancora la ThuLa a dominare l’attacco, ma il pensiero dell’Inter è chiaro, precedente gli ultimi incresciosi fatti e prescinde dall’eventuale volontà di andarsene dell’ex Borussia Monchengladbach. Se arrivasse un’offerta importante e irrinunciabile per l’attaccante, verrebbe considerata.

È arrivato a parametro zero, non è più giovanissimo e ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel suo contratto. Negli ultimi anni, sono stati in molti a interessarsi al francese, in maniera più o meno diretta e concreta. Non a caso, qualsiasi discorso per il rinnovo di Thuram e l’eliminazione della clausola è stato rimandato e messo in secondo piano.

Il lungo addio di Thuram: occhio alla Premier League

In passato, si è parlato parecchio di una possibile partenza di Thuram con destinazione Psg, una meta quasi naturale per tutti i connazionali in squadra e in vista del Mondiale. Oggi sembra una pista piuttosto fredda, mentre avanzano quelle dall’Inghilterra.

È bene precisare che non ci sono stati ancora contatti o valutazioni di questo tipo, ma dalla Premier League avrebbero la potenza economica per avvicinarsi alla clausola e accontentare anche in calciatore sull’ingaggio. Inoltre, tutte le big – tranne il Manchester City – sembrano andare alla ricerca di una punta.

In particolare, attenzione al Manchester United. I Red Devils vogliono rivoluzionare l’attacco e ripartire da profili diversi da Hojlund e Zirkzee. Thuram era stato cercato già nel 2022 e ad autunno del 2024, quindi il gradimento per il calciatore è confermato. Nel corso delle settimane, sarà una pista da tenere d’occhio e già in passato l’Inter ha effettuato delle operazioni in uscita proprio con i Red Devils – Onana è stato l’ultimo a fare il percorso da Milano a Manchester.