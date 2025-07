Quattro anni più giovane di Sommer, nuovo portiere esperto all’Inter

Il club nerazzurro valuta con molta attenzione la situazione portieri, tra offerte sul piatto e possibili soluzioni in arrivo: piace il big

È quasi arrivato il momento della decisione definitiva. Un ‘problema’, se può chiamarsi tale, che di fatto si protrae dall’inizio della scorsa stagione quando, contestualmente a qualche incertezza del portiere titolare, era apparso chiaro che non fosse nemmeno arrivato il momento del suo sostituto, su cui pure l’Inter aveva investito tempo e denaro pur di ingaggiarlo.

Stiamo parlando di Yann Sommer, il portiere svizzero dell’Inter in scadenza di contratto nel 2026, del suo ‘naturale’ sostituto Josep Martinez, arrivato dal Genoa nella scorsa estate, e più in generale del futuro dei pali della porta nerazzurra.

Il dibattito, tanto sui campi della Pinetina quanto negli uffici di Viale della Liberazione, è aperto da almeno un anno. Ci si domandava, all’epoca, se l’estremo difensore elvetico desse le garanzie richieste fino alla naturale scadenza dell’accordo, o se forse non fosse il caso di provare l’assalto, subordinato al soddisfacimento di determinate condizioni, a big come Gigio Donnarumma. La cui situazione contrattuale, tanto un anno fa quanto oggi dopo una finale di Champions vinta, resta comunque non ancora definita.

Da questo punto di vista l’addio di Simone Inzaghi e la venuta di Cristian Chivu ha cambiato poco nel discorso da affrontare per l’immediato futuro. Puntare su un giovane talento da lanciare subito in prima squadra oppure affidarsi ad un profilo esperto che possa garantire, magari per un biennio solo, un rendimento elevato? Questa la domanda ricorrente in seno alla dirigenza nerazzurra, che potrebbe aver trovato una risposta nelle indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola.

Addio Sommer, l’Inter pesca in casa Barcellona

Vittima di un grave infortunio (la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro) rimediato a fine settembre, Marc-Andre ter Stegen ha vissuto quasi tutta la trionfale stagione del suo Barcellona dalla tribuna. Salvo poi, nelle ultimissime apparizioni in campionato, scendere in campo per ritrovare il ritmo partita.

Il club catalano, stretto dalla necessità di trovare un degno sostituto del tedesco a stagione già in corso, riuscì a convincere tale Wojciech Szczesny a riprendere quegli scarpini appesi al chiodo solo qualche settimana prima, per diventare il nuovo portiere titolare di un club che poi, a fine anno, avrebbe vinto ben 3 titoli nazionali: la Liga, la Copa del Rey e la Supercoppa spagnola.

Scavalcato di fatto dal portiere polacco nelle gerarchie del tecnico dei blaugrana Hansi Flick, il portiere teutonico potrebbe valutare delle destinazioni alternative. Approfittando dell’interesse mostrato dal Galatasaray nei confronti di Sommer (i turchi avrebbero messo sul piatto un’offerta allettante per l’ex Bayern Monaco), i nerazzurri, secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Elnacional.cat‘, potrebbero virare proprio sull’esperto estremo difensore tedesco già a partire dalla stagione 2025/26.