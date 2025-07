Come vedere Eurosport senza Sky, le due opzioni possibili: una è super economica

Dal 1 luglio, i due canali di Eurosport non sono più disponibili su Sky. Ecco come continuare a vederli

Dal 1 luglio 2025, Eurosport 1 e Eurosport 2 non sono più visibili su Sky. La chiusura, cui si è aggiunta anche quella di altri canali di proprietà del gruppo Warner-Discovery, è scaturita dal mancato accordo di rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno. Una rottura che pone a una partnership, quella tra Sky e Eurosport, che durava dall’esordio della pay tv in Italia avvenuto nell’estate 2003.

Sky ha sostituto Eurosport 1 e Eurosport 2 con i due canali Sky Sport Legend (una sorta di library dei contenuti di archivio afferenti a eventi sportivi e documentari) e Sky Sport Mix sul quale in questi giorni viene trasmesso Wimbledon in attesa degli altri eventi acquisiti per l’estate come i Mondiali di Nuoto e di Scherma. Un avvicendamento che non è stato gradito dagli abbonati al pacchetto Sport, privati dei contenuti trasmessi da Eurosport, alcuni dei quali in esclusiva.

Ci riferiamo, soprattutto, all’Australian Open e al Roland Garros di tennis (i diritti sono stati appena rinnovati fino al 2030 e al 2031), alcuni eventi di ciclismo come la Vuelta e alcune delle Grandi Classiche e ai tornei di Golf del PGA Tour. Il resto della programmazione di Eurosport viene trasmesso anche in chiaro, in Italia, da Raisport. Giro d’Italia, Tour de France, Sci Alpino, Olimpiadi Invernali e Estive, sono visibili anche gratuitamente sulla Rai e, forse, è stato proprio questo uno dei motivi per cui Sky ha preferito non prolungare l’accordo di trasmissione.

Come vedere Eurosport senza Sky, le alternative possibili

Per i canali di Eurosport si tratta indubbiamente di una svolta epocale. La maggior parte dell’audience delle emittente arrivava proprio da Sky. Peraltro, con questa uscita, i due canali non rientreranno più nelle rilevazioni auditel con conseguenti ricadute in ambito pubblicitario. Eurosport, comunque, continuerà a trasmettere. Per continuare a vederlo, in Italia, ci sono due possibilità.

La prima è DAZN. Chi è abbonato, sia con la modalità Standard che con quella Plus, può vedere i due canali in streaming sull’applicazione di DAZN o da pc. Trovate Eurosport 1 e Eurosport 2 direttamente in home page nella sezione canali live. In occasione di eventi clou, inoltre, DAZN pone l’icona di visione di Eurosport in primo piano per favorire una rapida visione. L’accordo in essere tra Eurosport e DAZN ha una validità fino al 2026.

L’alternativa a DAZN per vedere Eurosport è la piattaforma streaming Discovery+ alla quale è possibile abbonarsi con diverse modalità. L’abbonamento indicato per Eurosport è quello Intrattenimento+Sport al prezzo di 7.99€ al mese che consente la possibilità di disdetta, senza costi, al termine di ogni mese di visione. Su Discovery+, Eurosport è visibile senza interruzioni pubblicitarie. Inoltre, l’abbonamento può usufruire dei contenuti trasmessi anche in modalità on demand.

Per abbonarsi a Discovery+, è necessario registrarsi da app o sito e attivare il ticket con un metodo di pagamento consentito. Requisito fondamentale è il possesso di una connessione performante che possa supportare adeguatamente lo streaming, condizione richiesta anche per chi avesse intenzione di tornare a vedere Eurosport tramite Dazn.