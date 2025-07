“Situazione davvero pesante per Chivu all’Inter”: triplo annuncio in diretta

Retroscena da Parma sul tecnico rumeno e non solo. La verità su Bonny e le ultime su Leoni, cercato pure dal Milan

Il primo impatto di Cristian Chivu nella sua seconda avventura all’Inter non è stato certamente dei migliori. I nerazzurri sono usciti agli ottavi di finale del Mondiale per Club perdendo contro il Fluminense una partita che ha lasciato molti strascichi. Per commentare la situazione ed in particolare la posizione del tecnico rumeno, è intervenuto al programma Youtube di Calciomercato.it Vincenzo Bellini, giornalista di ‘stadiotardini.it’.

“A Parma c’era l’impressione che se anche avesse vinto la Champions League, Simone Inzaghi avrebbe lasciato l’Inter perché il ciclo si era concluso. Per il rapporto che c’è tra Marotta e Cherubini, il nome di Chivu era uscito anche quando è diventato allenatore del Parma. Andare all’Inter è un salto importante, ma secondo me ha le capacità per fare bene. Ha ereditato una situazione difficile a causa proprio di quell’epilogo in finale col Psg”.

“Da voci di corridoio che mi sono arrivate, anche lo stesso Chivu ha parlato di una situazione davvero pesante perché quella sconfitta non è stata digerita. Lo spogliatoio è un po’ bucherellato dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e va rappezzato, ma sfido chiunque a fare l’esordio tra i professionisti e salvare in 13 giornate una squadra che non ha ancora oggi una rosa da Serie A“.

Bellini: “Bonny sostituto ideale di Thuram. Leoni costa più di lui”

“Bonny? Ancora non è consapevole al 100% delle sue potenzialità. È molto bravo nella protezione del pallone, difficile da marcare spalle alla porta. Fa quasi reparto da solo in avanti, ma deve migliorare nel riempire l’area di rigore – prosegue Bellini – Per me è il sostituto ideale di Thuram: c’erano perplessità anche quando arrivò lui all’Inter, poi la chimica con Lautaro ha funzionato fin da subito grazie a Inzaghi. Chivu dovrà fare altrettanto con lui”.

Infine una battuta sul derby di mercato: “Bonny è andato via per 25 milioni, le cifre per Leoni sono un po’ più alte anche per un discorso legato alla prospettiva e al futuro del ragazzo: per meno di 30 milioni non lascerà Parma. Inter e Milan in prima fila, la Juve un po’ staccata e si è parlato anche di Liverpool. Ma nessuno finora si è mosso ufficialmente con il Parma, che non ha fretta di cederlo. Cherubini ha detto che c’è la volontà di continuare insieme per farlo crescere. Non è escluso che possa restare. Col Milan si è parlato tanto di Liberali, ma sono operazioni slegate”.