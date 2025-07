L’erede di Dumfries è un grande ritorno: statistiche spaventose

Il futuro di Denzel Dumfries può essere all’improvviso lontano dall’Inter: i nerazzurri ragionano su un grande ritorno

La notizia del possibile addio di Dumfries all’Inter ha scosso molto l’ambiente nerazzurro negli ultimi giorni. L’olandese ha vissuto la sua miglior stagione con la maglia della Beneamata, in cui è stato particolarmente impattante sulla fascia destra, anche in termini di gol e assist.

La clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex PSV, però, è particolarmente bassa, come vi abbiamo spiegato nei dettagli, un vero e proprio pasticcio che potrebbe permettere a Dumfries di partire per 30 milioni al massimo, fino al 15 luglio. Questo significa che già settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire il futuro del laterale.

Il Barcellona convive con la solita situazione relativi i tesseramenti complicati e anche il Manchester City sembra si stia interessando in maniera molto completa all’esterno. Non potrebbe bastare l’acquisto di Luis Henrique per sostituire un calciatore così importante per le dinamiche dell’Inter, anzi servirebbe un altro nome giovane ma già affermato che dovrebbe rilevare i suoi compiti. Un profilo adatto che potrebbe avere un grande impatto gioca in Francia e si tratterebbe di un ritorno in Italia.

Addio Dumfries: rispunta l’ipotesi Singo

Wilfried Singo è entrato nel mirino dell’Inter fin dai tempi del Torino, in cui Piero Ausilio ha seguito molto da vicino il suo percorso. Poi, però, hanno prevalso le intenzioni, i soldi e la volontà del Monaco, che ha strappato l’esterno ai granata. In Ligue 1, Singo sembra aver completato il suo percorso di crescita.

Viene schierato senza problemi sia come difensore centrale, sia come esterno destro, è bravo a spingere ma anche a coprire, anche grazie a un fisico poderoso da 190 centimetri d’altezza. Se si guardano le sue statistiche nell’ultima stagione, ha un rating medio nell’intorno del 7.00, ma soprattutto ha mostrato grande impatto nei duelli aerei, nel dribbling e nelle azioni difensive.

L’Inter non ha ancora mosso dei passi concreti per arrivare a Singo, ma servirebbe un’offerta da almeno 25 milioni di euro per tentare di strappare il 24enne al Monaco. Nel caso in cui dovesse andare via Dumfries, potrebbe essere uno dei principali calciatori deputati alla sua sostituzione e non è detto che alla lunga non si riveli un bene per l’Inter, che quantomeno avrebbe trovato un profilo con caratteristiche molto simili a quelle dell’olandese.