Dimarco: il difensore resta all’Hellas Verona rinnovato il prestito

Inter, il difensore Federico Dimarco rimane anche l’anno prossimo alla corte di Juric. La società meneghina e l’Hellas Verona hanno trovato l’intesa per rinnovare il prestito con diritto di riscatto

INTER DIMARCO AGGIORNAMENTO/ Proseguono le trattative in casa Inter, in attesa di decidere o di trovare un nuovo club per i giocatori che non rientrano nel progetto, o che tornano dopo il prestito perché non sono stati riscattati, qualche trattativa va a buon fine. Una di queste riguarda il difensore Federico Dimarco autore di una buona annata all’Hellas Verona. Il club scaligero aveva chiesto di rinnovare il prestito anche per la prossima stagione, con l’avallo del tecnico Juric e le due parti si erano già incontrate per definire la trattativa. L’accordo è stato siglato e quindi il classe 1997, resterà nel club veneto in prestito con diritto di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Questo il comunicato, tramite il sito ufficiale della società meneghina, che conferma il buon esito della trattativa: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco alla società Hellas Verona FC, con diritto di opzione a favore di quest’ultima”.