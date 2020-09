Calciomercato Inter, svolta Vidal nella notte | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Arturo Vidal e il suo arrivo a breve a Milano per legarsi con il club nerazzurro

Ci siamo per Arturo Vidal all’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sportmediaset’, nella notte il centrocampista cileno – richiesto a gran voce da Conte – ha raggiunto un accordo col Barcellona per la risoluzione del contratto (con buonuscita, ndr) del contratto in scadenza tra nove mesi. Nelle prossime ore è dunque atteso il suo sbarco a Milano per effettuare le visite mediche e poi firmare il contratto da 6 milioni netti l’anno più bonus fino al giugno 2022 con opzione per un’altra stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘scartato’ da Conte | Nuovo tentativo del Milan