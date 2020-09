Coppa Italia: per i bookmaker Juve favorita ma l’Inter non è distante

Inter, i bookmaker hanno dato le quote per la vittoria finale della Coppa Italia. La Juve è la favorita a 2,75 ma i nerazzurri non sono lontani a 3,50. Più distanziate le altre pretendenti compreso il Napoli detentore del trofeo

INTER BOOKMAKER COPPA ITALIA/ Si sono svolti i sorteggi per il tabellone di Coppa Italia. L’Inter è dalla stessa parte del tabellone del Milan che potrebbe affrontare nei quarti e della Juventus che potrebbe essere la sua eventuale avversaria per l’accesso alla finale. Dall’altra parte del tabellone Atalanta-Lazio e Roma-Napoli sono i possibili quarti di finale. Dopo la composizione del tabellone, i bookmaker hanno dato le quote per la vittoria finale della competizione nazionale. Come per il campionato la squadra favorita, nonostante la sconfitta nella scorsa stagione in finale contro il Napoli, è la Juventus che è data a 2,75. Alle sue spalle c’è la squadra di Antonio Conte che è quotata 3,50, non distante dai bianconeri di Andrea Pirlo. Come dicevamo, lo scorso anno la coppa nazionale è stata vinta ai calci di rigore dal Napoli, ma nonostante i partenopei siano i detentori del titolo la quote è ancora alta visto che sono quotati a 7 a pari merito con l’Atalanta seguiti dalla Lazio a 8 così come il Milan. Per quanto riguarda l’altra squadra della capitale, la Roma, una sua possibile vittoria della Coppa Italia è data addirittura a 12.

In ogni caso fino agli ottavi di finale, che si disputeranno il 13 e 20 gennaio, le quote potranno variare in base al comportamento delle squadre nel campionato italiano, quindi non dovrebbero esserci, salvo debacle inaspettate, troppi cambiamenti.