Il Barcellona non molla: nuovi ostacoli per l’arrivo di Vidal

Arturo Vidal continua ad essere ‘prigioniero’ del Barcellona. Nei giorni scorsi si è parlato della risoluzione contrattuale del cileno, ipotesi che non trova riscontri visto che la società non ha intenzione di svendere nessuno nonostante si tratti di giocatori in scadenza tra un anno. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Beppe Marotta ha comunque chiarito che il giocatore dovrà arrivare specificamente solo a parametro zero per una precisa imposizione dettata dalla società. L’agente Fernando Felicevich sta cercando di trovare un compromesso che a questo punto difficilmente arriverà.

