Maxi tesoretto per l’assalto a Kante: Brozovic ed Eriksen prossimi all’addio

Maxi tesoretto per l’assalto a Kante: Brozovic ed Eriksen prossimi all’addio

L’Inter non molla la pista Kanté ed è pronta a fare diversi sacrifici per accumulare un maxi tesoretto per prenderlo. Secondo ‘Tuttosport’, Eriksen e Brozovic sono i nomi caldi per consentire ai nerazzurri di provare a fare di tutto per prenderlo. Entrambi potrebbero portare in dote circa 90 milioni di euro, cifra decisamente molto ampia per arrivare ai 60 richiesti per convincere il Chelsea a dire si.

LEGGI ANCHE >>> Annuncio shock dell’ex agente: “Messi è già dell’Inter”

LEGGI ANCHE >>> Bomba Messi: comunicato l’addio al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Messi