Calciomercato Inter, svolta per Vidal | Le ultime dalla Spagna

Ci siamo per il passaggio all’Inter di Arturo Vidal. Arrivata la svolta, ecco nei dettagli le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna

Svolta Vidal. Stando alle indiscrezioni del ‘Mundo Deportivo’, notoriamente vicinissimo alle vicende di casa Barcellona, il centrocampista cileno ha accettato di rinunciare al pagamento del suo ultimo (scarso) anno di contratto per dare una accelerata definitiva al suo trasferimento all’Inter, alla corte di Antonio Conte che lo ‘pretende’ fin dalla passata estate. La migliore fiscalità italiana ‘compenserà’ comunque il ‘sacrificio’ del classe ’97 di San Joaquin, ora davvero a un passo dalla firma coi nerazzurri dell’ormai famoso contratto biennale con opzione da circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Inter, Vidal a zero o dietro un indennizzo ‘alla Rakitic’

Da capire adesso se l’ex Juventus arriverà a costo zero oppure dietro il pagamento di un piccolissimo indennizzo sotto forma di bonus legati al raggiungimento di traguardi personali e di squadra, insomma nelle stesse modalità con cui è andato in porto il passaggio dell’ex compagno Rakitic al Siviglia. Per tutte le altre news sul mercato dei nerazzurri CLICCA QUI. A questo punto Vidal potrebbe approdare in Italia, a Milano, già all’inizio della prossima settimana per effettuare le visite mediche.

