Kovac: “Brozovic non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste”

Inter, il nuovo allenatore del Monaco Niko Kovac ha voluto smentire l’interessamento nei confronti del suo connazionale Marcelo Brozovic che era stato accostato alla squadra monegasca la scorsa settimana

INTER KOVAC SU BROZOVIC/ In settimana c’erano state delle voci di mercato, che hanno riguardato il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic e su un interessamento da parte del Monaco nei confronti del calciatore. Il nuovo allenatore del club del Principato Niko Kovac, ha voluto categoricamente smentire queste voci. Queste le sue dichiarazioni in merito, durante una conferenza stampa online, visto che c’è il sospetto possa essere positivo al Coronavirus e che è stata riportata dal quotidiano Nice-Matin: “Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento”. Per tutte le altre news sul mercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

L’ex allenatore del Bayern Monaco, esonerato nello scorso novembre e sostituito da Hans Dieter Flick, che ha portato il club tedesco a fare il ‘Triplete’, ricomincia una nuova avventura nel Monaco che l’anno scorso, al termine anticipato del campionato francese causa Coronavirus, è arrivato solo nono, anche se a pari merito con Olimpique Lione e Montpellier, rispettivamente settimo e ottavo per differenza reti, ma in ogni caso tutte e tre fuori dalle coppe europee. Come ha riportato Calciomercato.com