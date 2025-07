La Juve lo lascia andare all’Inter: accordo a 30 milioni

Proseguono le indiscrezioni sul calciomercato dei nerazzurri. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo e i bianconeri sono pronti a fare un passo indietro

Priorità alle cessioni, ma in viale della Liberazione si continua a lavorare anche in entrata. Le idee di Marotta e Ausilio sono molto chiare e si proverà di raggiungere gli obiettivi principali anche in breve tempo. Intanto, però, prosegue l’accostamento di diversi giocatori ai nerazzurri anche se questo non significa che l’affare si chiuderà.

Come ben sappiamo, in difesa l’obiettivo numero uno è Leoni. La valutazione del Parma resta intorno ai 35/40 milioni di euro e i nerazzurri sperano di poter chiudere questa operazione tramite le cessioni.

Trattativa comunque non semplice e per questo, secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe guardando anche ad alternative. La Rosea ha fatto un nome nuovo per quanto riguarda la difesa.

Calciomercato Inter: nome nuovo per la difesa

L’ultimo nome fatto dalla Rosea riguarda la difesa e si tratta di Hancko. Secondo le informazioni del quotidiano sportivo, l‘Inter avrebbe avuti dei contatti per il giocatore del Feyenoord. Un profilo già seguito in passato dalla Juventus, ma poi al richiesta di 30 milioni del club ha bloccato tutto.

Hancko-Inter: pista possibile, ma…

Il nome di Hancko è nuovo per quanto riguarda l’Inter. Si tratta di un calciatore che può agire sia come centrale che esterno e si adatterebbe alla perfezione con la difesa a 3 pensata da Chivu. Resta da capire se Oaktree darà il via libera ad una operazione simile alle cifre pensate dal Feyenoord.

Il club olandese non ha intenzione di scendere al di sotto dei 30 milioni di euro. Una valutazione importante per un giocatore che il prossimo dicembre compirà 28 anni.

Sappiamo molto bene come il fondo americano ha chiesto a Marotta di puntare su giocatori molto giovani e Hancko non rientra pienamente nei paletti di Oaktree. Poi, essendo proprio al limite, non è da escludere che si possa pensare ad una eccezione.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati e vedremo quello che succederà. Di certo è una pista da seguire quella di Hancko all’Inter, ma per il momento l’ex Fiorentina non rappresenta una priorità per il club nerazzurro.

Inter: Leoni e de Winter le due priorità

In questo momento le priorità in difesa sono solamente due: Leoni e de Winter. Gli altri nomi possono rappresentare una alternativa in caso di una mancata chiusura per i due, ma non di certo nomi in pole position.