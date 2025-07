Ausilio nella bufera, scelto il sostituto: “Il Ds dell’Eintracht”

Il direttore sportivo nerazzurro continua ad essere al centro di diverse critiche. E sui social spunta anche il sostituto in caso di addio

Il calciomercato dell’Inter deve ancora entrare nel vivo, ma le critiche nei confronti di Ausilio sui social non si placano. Il direttore sportivo è ritenuto uno dei colpevoli per la stagione appena trascorsa e per il mercato attuale: sono molte le scelte che non sono piaciute nel corso degli anni a partire da acquisti magari come quelli di Asllani o di Arnautovic.

Su X gli interisti in questi giorni si stanno scambiando anche molte opinioni di calciomercato. Arrivano segnalazioni di diversi calciatori che potrebbero fare a caso del club nerazzurro.

E in una delle discussioni è nata anche l’idea di sostituire Ausilio con un altro direttore sportivo. Si tratta di un dirigente molto apprezzato a livello internazionale e che nel giro di poco tempo potrebbe davvero fare il grande salto in una big.

Inter e le critiche ad Ausilio

Non è sicuramente la prima volta che Ausilio finisce nel mirino della critica. Il direttore sportivo ormai da diversi mesi sui social viene bersagliato dai tifosi, che lo accusano di non aver fatto sempre le scelte giuste. E c’è chi spinge per un addio immediato visto che sarebbe lui uno dei colpevoli della stagione complicata che si è conclusa da poco.

I tifosi scelgono il sostituto di Ausilio

Siamo in pieno calciomercato e in questa fase anche i tifosi si scatenano sui possibili acquisti da fare per rendere la squadra sempre più forte. Alcuni sostenitori interisti hanno posato gli occhi sull’ottimo lavoro fatto all’Eintracht Francoforte facendo i nomi di Ekitike (colpo quasi impossibile vista la valutazione di 100 milioni), ma anche di Bahoya e di una vecchia conoscenza dei nerazzurri come Can Uzun, negli scorsi mesi accostato proprio al club di viale della Liberazione.

“Il problema è che quando arrivano all’Eintracht diventano proibitivi i prezzi – il ragionamento di un certo Elle – ci devi arrivare prima di loro“. E c’è chi ha trovato la soluzione come un certo Nanni, che tra ironia e sarcasmo ha proposto uno scambio di ds: “Non potremmo prendere il direttore sportivo dei tedeschi?“.

Il nome di Markus Kroesche non è assolutamente nuovo nel calcio europeo. Il suo lavoro fatto all’Eintracht è molto apprezzato dalle big dei principali campionati. Riesce a prendere giovani di talento a poco costo per poi rivenderli a prezzi elevati. Una capacità che si sposerebbe alla perfezione con il modo di fare calcio di Oaktree.

Non potremmo prendere il DS dell’Eintracht? — nanni ⭐️⭐️ (@nanni_dinoia) July 15, 2025

Inter: Ausilio non rischia

Nonostante queste continue critiche, il futuro di Ausilio dovrebbe essere ancora una volta all’Inter. In viale della Liberazione ad oggi non si pensa a sostituire il direttore sportivo che ha altri due anni di contratto. Poi naturalmente sappiamo come il calciomercato per i dirigenti è un esame da superare e le decisioni definitive saranno prese più avanti.