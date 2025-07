Calhanoglu al PSG: annuncio esplosivo dalla Francia, le cifre per l’Inter

L’Inter penserà a rafforzare il centrocampo solo qualora dovesse ovviare all’uscita del regista. Intanto, anche Luis Enrique punta a un acquisto

Anche il PSG vorrebbe cambiare qualcosa sulla mediana. La sconfitta, più che inaspettata, contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club, ha dimostrato che il club campione di Francia manca di esperienza e malizia. A centrocampo, Enrique può contare su tantissimi giovani talenti. Ma ora potrebbe voler aggiungere alla rosa qualche nome abile nel gestire, nel dare equilibrio.

La straordinaria stagione 2024/25 del PSG si è conclusa con una delusione. Un’esperienza utile a non bearsi troppo della propria forza, ma ad analizzare con obiettività pregi e difetti della squadra. Contro il Chelsea, per esempio, avrebbe fatto molto comodo un mediano di carattere. Un geometra bravo nelle chiusure e nel regolare i giri della squadra, con visione di gioco e personalità.

Secondo l’Equipe, il PSG vorrebbe un profilo simile a quello di Joshua Kimmich… Un centrocampista difensivo, insomma, anche sopra i trent’anni, da affiancare a Joao Neves e Zaire-Emery. Insomma, un nuovo Verratti, con abilità nel controllo e nella gestione del ritmo. Occhio dunque all’ipotesi Calhanoglu. Il Bayern Monaco non sembra pronto a vendere Kimmich per meno di 45 milioni. In questo senso, la richiesta dell’Inter, sempre ferma sui 25-30 milioni, potrebbe allettare i parigini.

Per ora, ovviamente, è solo un’ipotesi: un’alternativa di alto profilo. Il turco, lo sappiamo, vuole sempre il Galatasaray… Ma il carisma di Enrique potrebbe forse tentarlo. Con Hakan Calhanoglu il PSG acquisterebbe esperienza internazionale, versatilità (il turco ha dimostrato di poter fare il regista basso ma anche la mezzala e il trequartista) e pericolosità nei calci piazzati.

Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha di recente spiegato che quello di Hakan Calhanoglu è un falso problema. L’ex Milan si aggregherà al ritiro e si butterà alle spalle le chiacchiere di mercato e i malumori passati. “Il gruppo è in buona forma”, ha dichiarato Zanetti a SportMediaset. E ha con la sua solita diplomazia respinto le voci secondo cui il centrocampista turco potrebbe sperimentare grosse difficoltà a reintegrarsi con i compagni. Dunque, la frattura è sanabile?

Le tensioni interne saranno affrontate faccia a faccia. Il turco parlerà con Marotta e con Lautaro, e si cercherà un chiarimento definitivo, per dedicarsi poi solo al campo. “Ci stiamo godendo una meritata pausa dopo una stagione impegnativa”, ha detto Zanetti. “Siamo abituati a competere sempre ai massimi livelli”. Zanetti la fa facile… In realtà, l’Inter si aspetta ancora che il Galatasaray possa presentare un’offerta seria per il turco, per non rischiare di dover gestire un conflitto in spogliatoio.

Sappiamo che l’Inter non ha accettato l’offerta del Galatasaray di circa 10 milioni di euro per il cartellino di Hakan Calhanoglu: ne vuole almeno 25. L’inserimento del PSG potrebbe servire anche a scuotere i turchi e cambiare i loro piani di mercato, dato che il Napoli ha rifiutato le modalità di pagamento proposte per la cessione di Osimhen a 75 milioni.

Nel frattempo l’ex Inter ed ex Galatasaray Felipe Melo continua a mettersi in mezzo: “Parlo spesso con Hakan Calhanoglu“, ha dichiarato anche di recente il brasiliano. “Gli dico che dovrebbe venire al Galatasaray. Spero che un giorno accada“. Per ora l’Inter aspetta qualche segnale più concreto.