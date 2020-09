Vidal: il centrocampista domani in Italia per firma e visite mediche

Inter, è finalmente fumata bianca per l’arrivo di Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte. Il centrocampista è atteso domani in Italia e lunedì farà le visite mediche

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ La notizia che tutti gli interisti e sicuramente più di loro Antonio Conte stavano aspettando, è in dirittura di arrivo. Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, è vicinissimo ad accasarsi alla squadra meneghina. Il calciatore nelle prossime ore sarà in Italia. Come ha spiegato Calciomercato.it, non prima di domani il calciatore sarà in Italia per firmare il contratto che lo legherà alla squadra milanese, che è dalla scorsa estate che prova a portarlo nella città lombarda. Mancano solo da limare le ultime questioni con il Barcellona, anche se dovrebbe arrivare gratis, o al massimo ci sarà un piccolo versamento nelle casse del club spagnolo, a titolo di indennizzo. Per tutte le altre news sul mercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, fascia sinistra | Rispunta un vecchio obiettivo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Godin apre la strada | Bomber a sorpresa

Calciomercato Inter, super colpo dal Real Madrid | Ostacolo e sfida alla Juve

Il club nerazzurro ha già programmato le visite mediche per lunedì nella solita clinica Humanitas di Rozzano, per poi fare i test di idoneità al Coni. Il contratto stipulato con la dirigenza della squadra milanese, dovrebbe essere di due anni a circa 6 milioni di euro all’anno