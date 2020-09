Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Lautaro Martinez. Gli agenti dell’argentino a colloquio con la dirigenza nerazzurra

Ore calde sul fronte Lautaro Martinez. Gli agenti dell’attaccante argentino sono a colloquio con la dirigenza nerazzurra nella sede dell’Inter in viale della Liberazione. Sul tavolo, ovviamente, il futuro del classe ’97 tra la possibile cessione e il rinnovo del contratto – ora l’ipotesi più probabile, con annesso super adeguamento dello stipendio – attualmente in scadenza nel giugno 2023. Sul numero 10 della squadra di Antonio Conte è tornato in pressing il Barcellona, mentre il Real Madrid ha smentito la notizia circolata stamane che dava per certo l’esistenza di un principio di accordo col suo entourage. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI. All’uscita dell’incontro, durato poco meno di un’ora, i rappresentanti di Martinez hanno rispedito al mittente le domande sul possibile futuro del loro assistito al Barcellona, aggiungendo che Lautaro “resta all’Inter“.

