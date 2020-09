Calciomercato Inter, UFFICIALE il rinnovo di Padelli

Daniele Padelli ha ufficialmente prolungato il suo contratto con l’Inter scaduto a fine agosto. Nella stagione quasi al via ricoprirà il ruolo di terzo portiere

Daniele Padelli resta all’Inter rinnovando il suo contratto, scaduto a fine agosto, fino al giugno 2021. Nella stagione che sta per cominciare, la quarta per lui in nerazzurro, il classe ’85 di Lecco sarà il terzo portiere, alle spalle di Handanovic e Radu. Ecco la breve nota ufficiale della società targata Suning:

“Nuova stagione in maglia nerazzurra per Daniele Padelli: il portiere classe 1985 ha sottoscritto ufficialmente un contratto con il Club fino al 30 giugno 2021“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Lautaro | La smentita del Real Madrid