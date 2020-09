Arrivano conferme: contattato Llorente come vice Lukaku

Arrivano conferme: contattato Llorente come vice Lukaku

Arrivano conferme direttamente da ‘Il Mattino’: l’Inter ha contattato il Napoli per avere informazioni su Llorente. L’Inter lo starebbe sondando come possibile vice Lukaku per la stagione ormai imminente. Anche l’attaccante spagnolo è stato direttamente contattato mostrando un interessamento, anche se le condizioni economiche e le eventuali opportunità da qui sino a fine mercato saranno determinanti per la scelta definitiva.

